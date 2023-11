Stadtbergen

Symphonieorchester Stadtbergen begeistert vor ausverkauftem Haus

Plus Die Laienmusiker hatten sich zwei anspruchsvolle Stücke vorgenommen. Wie das Orchester von der Nähe vom Leopold Mozart College of Music profitiert.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Mit einem wunderbaren Konzertabend begeisterte das Symphonieorchester Stadtbergen bei seinem Herbstauftritt. Das ambitionierte Laienorchester bot den Zuhörerinnen und Zuhörern im ausverkauften Bürgersaal Stadtbergen einen besonderen Musikgenuss. Auf dem Programm standen das Konzert für Violoncello h-Moll, Op. 104 von Antonin Dvorak und die 8. Symphonie „Die Große“ C-Dur, D 944 von Franz Schubert. Dabei begeisterte vor allem eine junge Künstlerin.

Norbert Schwarzer hatte die Moderation übernommen. Er begrüßte die Gäste mit den Anfangszeilen aus Schuberts „Lied an die Musik“ und gab dann einen profunden Einblick in Antonin Dvoraks Leben und sein musikalisches Wirken, bevor das Symphonieorchester Stadtbergen den Musikabend mit seinem Konzert für Violoncello h-Moll, op.104 eröffnete. Das Konzert ist eines der wichtigsten Stücke des Violoncello-Repertoires und bot der jungen, aber bereits preisgekrönten Solistin am Violoncello, Ryunji Kim aus Korea, eine besondere Plattform sich zu präsentieren. Zuletzt erhielt sie den 1. Preis beim diesjährigen „Julius Berger“-Wettbewerb in Augsburg.

