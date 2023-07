Szintigrafie statt Herzkatheter: Diese Alternative wird immer aussagekräftiger

Engstellen in den Herzkranzgefäßen werden mit einem Herzkatheter untersucht, aber auch mittels Myokard-Szintigrafie. Über dieses Verfahren klärt ein Vortrag in Stadtbergen auf.

Das Herz pumpt Blut durch den gesamten Körper, aber es muss auch selbst mit Blut versorgt werden. Dazu sind die Herzkranzgefäße da. Sind sie verengt, droht ein Herzinfarkt oder der plötzliche Herztod. Solche Engstellen können mit einem Herzkatheter untersucht werden, aber auch mittels Myokard-Szintigrafie. Über dieses Verfahren, das den Blutfluss in den Herzkranzgefäßen durch radioaktive Substanzen sichtbar macht, referiert der Oberarzt an der Klinik für Nuklearmedizin des Uniklinikums, Dr. Christian Pfob, in der Ärztlichen Vortragsreihe.

Bei der Myokard-Szintigrafie wird laut Pfob ein radioaktives Mittel in den Blutkreislauf gespritzt. Dann wird gemessen, wie sich die radioaktiven Teilchen insbesondere in den Herzkranzgefäßen verteilen. Der Patient ist dabei in einem Belastungszustand, also etwa beim Radfahren. Dann erweitern sich nämlich die Gefäße. Sind Adern aufgrund von Arteriosklerose oder aus anderen Gründen verengt, können sie das jedoch nicht. Der Arzt kann dann ermitteln, ob die Engstelle klein oder langstreckig ist, ob sie das Herz beeinträchtigt und ein Eingriff nötig ist.

Arztvortrag in Stadtbergen: Beide Verfahren bieten Vor- und Nachteile

Früher war nach Aussage von Pfob eine Herzkatheteruntersuchung üblich. Es handelt sich um einen dünnen Draht, der über die Leistenarterie ins Gefäßsystem eingeführt wird. In bestimmten Fällen kann damit gleich ein Gefäß aufgedehnt werden. Seit Anfang der 1990er-Jahre ist jedoch die Szintigrafie immer aussagekräftiger und zunehmend zu einer Alternative geworden. Das Verfahren ist ambulant möglich und wird nach Aussage von Pfob im Raum Augsburg von Kardiologen häufig angefordert. Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile, auf die der Referent ausführlich eingehen wird. Eine Rolle spielt etwa, ob Herzrhythmusstörungen vorliegen oder ob der Patient Diabetiker ist. Die Szintigrafie bietet sich vor allem dann an, wenn der Patient ansonsten häufiger katheterisiert werden müsste. Generell empfiehlt Pfob ab 50 Jahren einen jährlichen Check der Herzkranzgefäße.

Der Vortrag „Neues und Bewährtes aus der Nuklearkardiologie“ findet am Montag, 17. Juli, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Der Eintritt kostet fünf Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch