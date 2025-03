Tanzkreis für Junggebliebene

Der nächste Tanzkreis für tanzfreudige Seniorinnen und Senioren (und gerne auch jüngere Interessierte) findet am Dienstag, 1. April, von 14.30 bis 16.30 Uhr, in der Sporthalle Stadtbergen (Am Sportpark 1) statt. Geboten werden in großer Runde eine bunte Mischung von Tänzen aus verschiedenen Ländern. Sie sollen die Teilnehmenden in Schwung bringen. Alle Tänze werden angeleitet und sind ohne Partner/Partnerin durchführbar. Mitzubringen sind Hallenschuhe (Straßenschuhe nicht gestattet), bequeme Kleidung und ein Getränk für die Pause. Der übernächste Tanznachmittag ist am 15. April. (AZ)

