Stadtbergen

Telekom baut Telefonsäule in Stadtbergen ab

Plus Die Telekom will die Säule an der Bauernstraße abbauen und der Stadtrat stimmt zu. Die Beschlüsse der aktuellen Sitzung im Überblick.

Von Matthias Schalla

Es gab Zeiten, da war diese Stelle in der Bauernstraße in Stadtbergen ein rege besuchter Ort. Verabredungen wurden getroffen, Besuche angekündigt und Grüße übermittelt. Doch seit vielen Jahren ist es nur noch ein Relikt aus der Vergangenheit und erinnert an die Zeit, als es noch keine Handys gab und für ein Telefongespräch fieberhaft nach Kleingeld oder einer Telefonkarte gesucht wurde. Nun hat der Stadtrat bei der jüngsten Sitzung im Bürgersaal dem von der Telekom beantragten Abbau der Telefonzelle einstimmig stattgegeben.

