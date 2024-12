Tempo runter: Polizistin „Susi Langsam“ mahnt im Akeleiweg in Deuringen

Mit strengem Blick auf die Fahrtrichtung mahnt jetzt die Polizistin „Susi Langsam“ die Autofahrer im Deuringer Akeleiweg, sich an das vorgeschriebene Tempo in der Zone 30 zu halten. Die Idee für das ungewöhnliche Verkehrsschild stammt von vom 13-jährigen Jakob Falke. „Oft rasen die Autos und Lieferwägen durch unsere Sackgasse, was natürlich nicht nur für uns Kinder, sondern auch für die Anwohner gefährlich ist“, sagt der Teenager. Zusammen mit 3. Bürgermeisterin Martina Bauer sammelte er im März 2022 bei den Nachbarn 60 Unterschriften und stellte sein Anliegen couragiert im Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Stadtbergen vor.

Der damals Elfjährige fand Gehör und zudem Unterstützung im städtischen Bauhof, der die im Internet entdeckte Polizistin auf einer Vielschichtleimplatte anbrachte, aussägte und schließlich in der kleinen Verkehrsinsel aufstellte. Eigentlich wollte der Schüler mit seinen Freunden die Polizistin selbst basteln, was sich aber letztlich als etwas zu schwierig herausstellte.

Doch die erste Freude war lediglich von kurzer Dauer, denn „Susi Langsam“ – den Namen erhielt sie bei der kleinen Einweihung mit den Bürgermeistern bei Kinderpunsch und Lebkuchen – wurde am Vortag nachts zum Opfer von Vandalismus und lag umgetreten am Boden. „Das ist wirklich traurig und gemein“, sagt Jakob. Mittlerweile wurde das Schild in der Barke verstärkt und Jakob hat vom Kinderzimmerfenster aus Susi Langsam stets im wachsamen Blick. Ingrid Strohmayr