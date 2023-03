Stadtbergen

15.03.2023

Planungen für das Stadtfest in Stadtbergen sind auf der Zielgeraden

Das Stadtfest in Stadtbergen findet in diesem Jahr von Mittwoch, 17., bis Sonntag, 21. Mai, statt.

Plus Bei der Frühjahrssitzung der Arbeitsgemeinschaft der Stadtberger Vereine stehen nicht nur die Termine im Mittelpunkt. Unterstützung gibt es sogar von der neuen Klimabeauftragten.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Diesen Luxus dürfen nur wenige Vereine im Augsburger Land haben. Knapp drei Dutzend Vertreter hörten am Montag bei der Frühjahrssitzung der Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Stadtberger Vereine ein Angebot der neuen Klimabeauftragten, Claudia Günther, über das sich wahrscheinlich auch so manche Privatperson gefreut hätte. "Klimaschutz gelingt nur im Netzwerk", kündigte die diplomierte Physikerin an. Und dafür war der Termin im Sitzungssaal des Rathauses genau die richtige Plattform.

