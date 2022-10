Teures Gas: Stadtbergen beheizt die Parkschule nun mit Hackschnitzel

Not macht erfinderisch - die Stadt Stadtbergen hat nun für die Parkschule eine zusätzliche Hackschnitzelheizung geleast und hofft, damit viel Geld zu sparen.

Wie alle Kommunen hat auch Stadtbergen mit den enorm gestiegenen Gaspreisen zu kämpfen. Dabei ist die Stadt schon in der glücklichen Lage, große öffentliche Gebäude wie die Sporthalle, das Hallenbad, das Feuerwehrhaus sowie die Kindertagesstätte am Reiterweg mit einer Hackschnitzelheizung zu heizen. "Nach diesen guten Erfahrungen haben wir uns kurzfristig entschlossen, diesen Weg auch für die Parkschule zu gehen", erläutert Bürgermeister Paulus Metz. Denn die Hackschnitzelheizungen seien nicht nur kostengünstig, sondern auch ökologisch und gelten als CO2-neutral, so Bürgermeister Metz. Die Holzreste stammen aus der Region.

Gaskosten haben sich für die Schule in Stadtbergen vervielfacht

Seit gut einer Woche steht nun ein mobiler Container vor der Grund- und Hauptschule mit einer Heizanlage, die die Stadt geleast hat. Laut Bürgermeister kann die Stadt damit 400.000 Kilowatt einsparen. Dies ist auch dringend nötig, denn die Kosten für Gas haben sich bei der Kommune vervielfacht. Laut Metz sei es leider nach dem Auslaufen des alten Gasvertrags nicht gelungen, einen neuen abzuschließen. Daher müsse die Stadt nun das Gas zum tagesaktuellen Preis beziehen, was sehr teuer ist. Während die Gaskosten früher jährlich etwa 220.000 Euro ausmachten, seien in diesem Jahr bisher bereits rund 850.000 Euro angefallen - "dabei steht uns der Winter ja noch bevor", so Metz.

Bis Jahresende werde man sicher die Millionengrenze erreicht haben. "Wir mussten also handeln und haben uns für die Schule für diese Lösung entschieden." Man hoffe, mit der Hackschnitzelheizung über den Winter zu kommen, die bestehende Gasheizung könnte man als Reserve bei Bedarf aber weiterhin zuschalten.

Lesen Sie dazu auch