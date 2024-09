Thomas W. Oppel von Pro Stadtbergen gibt sein Stadtratsmandat auf

Es gibt neue Informationen beim geplanten Fraktionsaustritt von Thomas W. Oppel aus dem Stadtberger Stadtrat. Bisher wurde davon ausgegangen, dass mit dem Austritt von Oppel aus der Fraktionsgemeinschaft Pro Stadtbergen die ganze Fraktion aufgelöst wird. Grund für das Verlassen sei ein Richtungsstreit mit seinem Vater über die Bundespolitik gewesen, wie Oppel vergangene Woche telefonisch mitgeteilt hatte. Seit der letzten Wahl sitzen beide Oppels für Pro Stadtbergen im Stadtrat. Sein Mandat wollte Oppel junior ursprünglich behalten. Das hat sich nun geändert.

In einem Schreiben vom 30. August an die Stadt Stadtbergen, das unserer Redaktion vorliegt, erklärt Oppel, dass er sein Stadtratsmandat niederlegt. „Bitte lassen Sie das in der nächsten Stadtratssitzung beschließen und vereidigen Sie meinen Nachfolger“, schreibt Thomas W. Oppel darin an Bürgermeister Paulus Metz. In einer zusätzlichen Pressemitteilung deutet Oppel an, dass es für ihn nicht das Ende in der Politik ist. „Wer einen Schritt zurück macht, gibt nicht unbedingt auf. Vielleicht nimmt er auch nur Anlauf“, heißt es in dem Schreiben. Seinen Stadtratssitz überlasse er einem Nachrücker, in diesem Fall dem Dritten in der Fraktionsliste, von Pro Stadtbergen. Laut Stadtbergens Verwaltungschef Holger Klug ist das Wilhelm König. Die Fraktion bleibe somit weiterhin in allen Ausschüssen vertreten, so Oppel.