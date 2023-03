Stadtbergen

vor 40 Min.

Tiefgarage am Bürgersaal wird zum Brennpunkt in Stadtbergen

Plus Anwohner beschweren sich über lärmende Jugendliche rund um den Bürgersaal. Vor Kurzem ist eine Frau bespuckt worden. Viele der Randalierer kommen aus Augsburg.

Von Matthias Schalla

Die Krawalle kommen in Intervallen. "Eine kurze Zeit ist es nach den verstärkten Kontrollen des Ordnungsamts etwas ruhiger und dann geht die Randale bei der Tiefgarage wieder los", sagt ein Anwohner aus dem Umfeld des Bürgersaals in Stadtbergen. Vor Kurzem ist die Situation dann eskaliert. Eine Frau wurde von drei Jugendlichen verbal angegangen und sogar bespuckt. Der Ordnungsdienst konnte die Täter zwar schnell ermitteln, doch nachdem sich wiederholt lärmende Gruppen unter anderem im Abgang zu dem Parkdeck zusammengerottet hatten, reicht es vielen Anwohnern. Sie fordern, dass das Thema im Stadtrat auf die Tagesordnung kommt. Der Leiter des Ordnungsamts, Markus Voh, kennt das Problem und will nun in der kommenden Woche bei einem Gespräch am Runden Tisch mit Polizei und Jugendbeauftragten Abhilfe schaffen.

