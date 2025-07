Gibt es bald Toiletten auf den Spielplätzen in Stadtbergen?

Es gibt neue Nachrichten für die Kinder und ihre Familien in Stadtbergen: Hier könnte das Spielen auf den Spielplätzen bald noch mehr Spaß machen. Konkret geht es um die Anschaffung eines Sonnensegels für mehr Schatten auf dem Spielplatz in der Osterfeldstraße und um Toiletten.

Henrike Paede hatte in der Bürgerversammlung beantragt, dass der Stadtrat sich mit diesen beiden Vorschlägen beschäftigt. Die Mehrheit der Bürgerversammlung gab ihr Recht: Henrike Paede wollte ein rechteckiges Sonnensegel auf dem Spielplatz an der Osterfeldstraße aufspannen lassen, da es mittags so heiß auf dem Spielplatz sei, dass man dort nicht spielen könne, wie sie sagte. Vor allem die Steine am Boden würden sich stark aufheizen, berichteten Eltern in der Versammlung.

Bäume oder ein Sonnensegel

Bürgermeister Paulus Metz (CSU) erklärte, dass die Form des Sonnensegels auch vom Wind abhängig sei. Ohnehin seien gerade Arbeiten an diesem Spielplatz vorgesehen, sodass die Bitte nach einem Sonnensegel zur richtigen Zeit kommt. Ein weiterer Besucher der Bürgerversammlung schlug vor, dort Bäume zu pflanzen. Das sei auch eine gute Idee, fand der Bürgermeister, doch würden die Bäume wahrscheinlich nicht schnell genug wachsen, um den Kindern zügig Schatten zu spenden. Die Stadt will die Ideen nun prüfen.

Auch der zweite Vorschlag fand überwiegend Zustimmung in der Bürgerversammlung: Toiletten an den Spielplätzen in Stadtbergen. Anwohner hätten sich schon beschwert, dass es beispielsweise auf dem Spielplatz an der Welserstraße in Leitershofen mitunter streng rieche, berichtete Henrike Paede. Sie hatte drei Ideen parat: Fest installierte Toiletten, mobile Toiletten, die saisonal aufgestellt werden, oder Komposttoiletten. Auch das wird die Stadt jetzt prüfen.