Traditioneller Adventsstart in Deuringen

„Klein, aber fein“ ist er, der Deuringer Christkindlesmarkt, den seit 1990 die Katholische Pfarrei St. Gabriel traditionell am Samstag vor dem 1. Advent auf dem Kirchplatz veranstaltet. Zur Freude von Stadtpfarrer Konrad Huber und Bürgermeister Paul Metz war „nahezu ganz Deuringen“ unterwegs, um sich freudig auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen. Weihnachtlich eröffnete der Singkreis Deuringen den stimmungsvollen Nachmittag. In den hübsch dekorierten Buden boten die Deuringer Pfarreimitglieder Köstlichkeiten und Leckereien von frischen Waffeln, fairem Kaffee, Reiberdatschi, Bratwürsten, Hirtenfladen und Glühwein bis zum Winzerpunsch für das leibliche Wohl an. Bastelarbeiten, eingemachte Marmeladen und Liköre aus den heimischen Gärten, selbstgebackene Plätzchen, Christbaumschmuck, hübsche Handarbeiten und fair gehandelte Waren rundeten das Angebot ab. Zur Freude der vielen Kinder schaute auch St. Nikolaus am späten Nachmittag auf der kleinen bunten Weihnachtsinsel im Herzen von Deuringen vorbei, der sich über die Lieder der Buben und Mädchen des AWO-Kindergartens freute. Ingrid Strohmayr

