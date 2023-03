Tragisches Unglück an der Straßenbahnlinie in Stadtbergen

Zu einem großen Einsatz von Rettungskräften und Feuerwehr kommt es am Montagvormittag im Stadtberger Virchowviertel. In der Nähe des Klinikums wird eine Frau schwer verletzt.

Eine 30-Jährige ist am Montagvormittag in Stadtbergen von einer Straßenbahn erfasst worden. Infolgedessen rückten etwa 50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie Polizei und Rettungsdienst aus. Die Frau musste mit einem speziellen Gerät befreit werden, berichtet der Einsatzleiter der Feuerwehr. Wegen des Einsatzes entfiel die Straßenbahn auf der betroffenen Linie am Montag zwischen 10.30 und etwa 12 Uhr.

Nahverkehr eingeschränkt: Straßenbahn entfiel wegen Großeinsatz in Stadtbergen

Die 30-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins nahe liegende Uniklinikum gebracht, teilt die Polizei mit. Die genauen Hintergründe des tragischen Unglücks sind noch unklar. Die Beamten gehen nach derzeitigem Stand von einem Suizidversuch aus. (kinp)

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten – per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.