Stadtbergen bekommt den B17-Deckel

Sekt gibt es selten in der Stadtratssitzung in Stadtbergen. Doch dieses Mal war sich die Runde einig, dass sie allen Grund zum Feiern hat und ließ die Sektkorken knallen: Der Bund hat den lange ersehnten B17-Deckel nach mehr als 35 Jahren des Kämpfens und Ringens genehmigt. Markus Kreitmeier vom Staatlichen Bauamt erklärte am Donnerstag im Stadtrat: „Der Tunnel kommt und der Kostenanteil der Stadt ist überschaubar“.

Die Nachricht sorgte für Begeisterung. Lange war unklar, ob an der B17 bei Stadtbergen eine Teileinhausung gebaut werden soll, die nach oben hin offen ist, oder ob hier ein komplett geschlossener Tunnel entstehen kann. Die Planer waren davon ausgegangen, dass der Bau eines Tunnels deutlich teurer werden würde als der einer offenen Einhausung. Stadtbergen hatte sich deshalb schon vor Jahren bereit erklärt, die damals errechneten 1,3 Millionen Euro an Mehrkosten für einen kompletten Tunnel zu übernehmen.

Warum der Tunnel über der B17 gebaut werden kann

Doch jetzt ist klar, dass die Kosten für eine Teileinhausung mit 40,1 Million Euro nur knapp unter den Kosten für einen kompletten Tunnel liegen, der auf 40,5 Millionen Euro geschätzt wird. Schuld daran sind bauliche Erfordernisse bei der Teileinhausung wie beispielsweise hoch absorbierende Wände, erklärte Markus Kreitmeier vom Staatlichen Bauamt. Erfreulich für Stadtbergen: Statt der eingeplanten 1,3 Millionen Euro muss die Stadt für den Tunnel jetzt einmalig 375.000 Euro bezahlen. An den regelmäßigen Betriebskosten für den Tunnel wird Stadtbergen nicht beteiligt.

Der 214 Meter lange Bismarcktunnel soll im Norden um 190 Meter bis zur Stadtgrenze auf Höhe der Flandernstraße und im Süden um 180 Meter bis zur Ausfahrt beim Hallenbad verlängert werden. 2027 beginnt voraussichtlich das Planfeststellungsverfahren.

Der nächste Schritt ist der Rückbau der Radwegbrücke nördlich des Bismarcktunnels. Hier drohen Abplatzungen auf die B17 zu fallen. Auf dem Dach des Tunnels soll eine Fotovoltaikanlage installiert werden. Wegen seiner Länge braucht der Tunnel zudem eine spezielle Ausstattung, zu der etwa die Beleuchtung, Ventilatoren, Brandmeldeanlagen, Radioempfang und vieles mehr gehören.

Was die Bauzeit für Autofahrer und Anwohner bedeutet

Das Staatliche Bauamt rechnet mit einer Bauzeit des Tunnels von etwa zwei Jahren. Markus Kreitmeier warnte: „Verkehrlich wird das kein Spaß“. Während der Bauphase sollen zwar möglichst zwei Fahrspuren erhalten bleiben und Vollsperrungen werden wohl erst nach 22 Uhr erfolgen. Doch schon ohne Baustelle gehören Staus und ausweichender Verkehr zum Alltag. 75.000 Autos und Lastwagen fahren täglich über die Bundesstraße, die die Autobahn A8 mit der A96 verbindet.

Geplant gewesen sei die B17 lediglich für 25.000 Autos, wie es im Stadtrat hieß. Entsprechend dringlich war der Lärmschutz für die Anwohner geworden. Mit einem Tunnel werden sie deutlich besser vor dem Verkehrslärm geschützt, als mit einer Teileinhausung, wie Markus Kreitmeier erklärte. Bei einer Teileinhausung wäre zusätzlich passiver Lärmschutz an den Wohnhäusern nötig gewesen.

Während der Bauzeit werden nicht nur die Nerven der Autofahrer auf die Probe gestellt. Markus Kreitmeier kündigte an, dass die Baustelle über die Geh- und Radwege hinweg bis auf die Privatgrundstücke einiger Anwohner reichen wird. „Wer am nächsten am Tunnel wohnt, wird auch am meisten profitieren“, sagte er und verwies unter anderem auf steigende Grundstückswerte durch den Bau des Tunnels.

B17: Stadtbergen hat lange für diesen Tunnel gekämpft

Stadtbergen hatte lange für diese Lösung gekämpft. Um die Jahrtausendwende war die Bürgerinitiative Einhausung B17 gegründet worden, die sich mit ihrem Sprecher, Stadtrat Wilhelm König (Pro Stadtbergen), für den Bau des Tunnels eingesetzt hatte. Wie Bürgermeister Paulus Metz (CSU) erklärte, hätten sich im Laufe der Zeit Politiker auf allen Ebenen für den B17-Deckel starkgemacht. „Ich freue mich riesig“, sagte er freudestrahlend, „seit 14 Jahren habe ich jede Woche mindestens eine Stunde lang mit der B17 zu tun“.

Das Staatliche Bauamt hatte im Januar 2023 zwei Bauwerksentwürfe für die Teileinhausung und den Tunnel in insgesamt zehn Aktenordnern bei der Regierung von Schwaben eingereicht. Anfang Juni 2025 kam die Nachricht, dass der Bund den Tunnelbau genehmigt hatte.