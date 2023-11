Umweltveränderungen – was bedeuten sie für unsere Gesundheit?

Erstmals spricht in der ärztlichen Vortragsreihe ein Nichtmediziner. Es geht um Tipps, wie man sich vor Hitze, Umweltgiften oder Pollen schützen kann.

Durch die Gründung einer medizinischen Fakultät an der Uni Augsburg durch den Ausbau des Klinikums zur Uniklinik hat sich das Themenspektrum der Ärztlichen Vortragsreihe erweitert. Wohl erstmals übernimmt nun ein Nichtmediziner einen Vortrag: Der promovierte Chemiker Jürgen Orasche ist wissenschaftlicher Referent am Lehrstuhl für Umweltmedizin (Prof. Dr. Claudia Traidl-Hoffmann). Er gibt einen Überblick über Gesundheitsgefahren, die aus menschengemachten Umweltveränderungen erwachsen, und über geeignete Gegenmaßnahmen.

Es handelt sich um eine weitgespannte Thematik. Dazu gehören unter anderem der Klimawandel und seine Folgen, aber auch die Verbreitung von Umweltgiften und ihre Einwirkung auf den menschlichen Körper. Orasche arbeitet als Referent im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen und unterstützt Traidl-Hoffmann bei ihrer Arbeit in der bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheitsschutz im Klimawandel (LAGIK). Letztere gibt Empfehlungen zu Hitzeschutzmaßnahmen für die Bürger, für Kommunen und Gesundheitseinrichtungen heraus.

Klimaerwärmung kann zu vermehrten Herz-Kreislaufkrankheiten führen

Die Klimaerwärmung ist nach Aussage von Orasche für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen sowie die Zunahme von Allergien mitverantwortlich. Was aber kann man dagegen unternehmen? Die Umweltmedizin in Augsburg will etwa erreichen, dass die Bevölkerung vor Hitze oder vermehrtem Pollenflug besser durch Smartphone-Apps und andere Medien gewarnt wird – auch Ältere, die teils bisher nicht selbstverständlich mit dem Smartphone umgehen. Orasche gibt auch konkrete Hinweise, wie sich jeder Einzelne selbst schützen kann.

Er wird in seinem Vortrag unter anderem darauf eingehen, wie man an heißen Tagen seine Wohnung wirkungsvoll kühl halten kann. Wichtig ist auch, ausreichend zu trinken, wobei die Gefahr besteht, dass Ältere oftmals weniger Durst verspüren. Bei starkem Pollenflug sollte man nach seinen Worten eine Maske und Sonnenbrille tragen und die Pollen regelmäßig unter der Dusche von der Haut und den Haaren abwaschen. An heißen Tagen hilft das außerdem, den Körper zu kühlen.

Rund ums Lechfeld könnte es krebserregende Stoffe geben

Ein weiteres Thema werden die sogenannten per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAs) sein. Das sind Stoffe, die in vielen Gebrauchsgegenständen des täglichen Bedarfs eingesetzt werden, nur schwer abbaubar sind und sich etwa durch Nahrungsaufnahme in fettreichem Gewebe anreichern. Sie stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. In der Region sind besonders Orte um die Militärstandorte Lagerlechfeld und Manching betroffen. Hinzu kommt in Oberbayern der ehemalige Herstellungsort im bayerischen Chemiedreieck bei Burgkirchen an der Alz. Orasche will sich auch damit unter zwei Fragen beschäftigen: Was können wir ändern? Und: Wie können wir uns schützen?

Der Vortrag "Anthropogene Umweltveränderungen – Was wir jetzt tun müssen für ein gesundes Leben auf einer gesunden Erde" findet am Montag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: 5 Euro.