vor 49 Min.

Unbekannte brechen in Baucontainer in Stadtbergen ein

Unbekannte sind in mehrere Baucontainer in Stadtbergen eingebrochen, berichtet die Polizei.

Vermutlich am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in mehrere Baucontainer auf einem Firmengelände in Stadtbergen eingebrochen. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei sucht nach Unbekannten, die in mehrere Baucontainer auf einem Firmengelände in Stadtbergen eingebrochen sind. Wie die Beamten berichtet, ereigneten sich die Einbrüche mutmaßlich am vergangenen Wochenende. Dabei drangen die Unbekannten in die Container auf einem Firmengelände am Hallenbad ein und klauten verschiedene Baustellengeräte. Es entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro. Der Beuteschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Diebstahldeliktes und bittet unter 0821/323-2610 um Hinweise. (kinp)

