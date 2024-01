Unbekannte brechen in Kinderhort in Stadtbergen ein

Einbruch ohne Beute: Wie die Polizei mitteilt, ist in einem Kinderhort in Stadtbergen eingebrochen worden.

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Kinderhort in Stadtbergen. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch in der Osterfeldstraße in der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden wird auf circa 250 Euro geschätzt. Die Kripo Augsburg bittet Zeugen, denen im betreffenden Zeitraum etwas aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (AZ.)