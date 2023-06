Stadtbergen

vor 42 Min.

Unbekannte brechen ins Vereinsheim des Golfclubs ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag dringen Diebe in das Vereinsheim in der Deuringer Straße in Stadtbergen ein.

Einbrecher haben das Vereinsheim des Golfclubs in der Deuringer Straße heimgesucht. Die Diebe drangen laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Gebäude ein. Nach ersten Erkenntnissen entstand bei dem Einbruch ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (thia)

