Unbekannte Person fährt Spiegel an Transporter ab

Es waren nur wenige Minuten, in denen ein Kleintransporter im Stadtberger Gewerbegebiet parkte. In dieser Zeit geschah ein Unfall.

Auch das Abfahren eines Seitenspiegels kann einen beachtlichen Schaden verursachen: Am Samstag, 17. Dezember, zwischen 14 und 14.20 Uhr wurde von einem weißen Renault-Kleintransporter der linke Seitenspiegel abgefahren. Der Kleintransporter parkte am rechten Fahrbahnrand in der Wankelstraße in Stadtbergen (Höhe Hausnummer 1). Der Spiegel wurde von einem unbekannten Fahrzeug abgefahren. Der verursachte Schaden liegt im hohen dreistelligen Eurobereich. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Telefon 0821/323-2610.

