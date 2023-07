Unbekannte reißen Verkehrszeichen aus der Verankerung

Unbekannte haben an einem Blumenfeld an der Ulmer Landstraße gewütet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Freitag, 28. Juli, 18 Uhr, bis Samstag, 29. Juli, 13 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter diverse Gegenstände an einem Blumenfeld in der Ulmer Landstraße. Der oder die Unbekannten beschädigten einige Kassentonnen, rissen ein Verkehrszeichen aus dem Boden und warfen es in das angrenzende Blumenfeld. Zudem beschädigten sie einige Leitpfosten an der Fahrbahn. Die Polizei ermittelt nun gegen den oder die Unbekannten wegen Sachbeschädigung. Zeugen können sich unter Telefon 0821/323-2610 an die Polizeiinspektion Augsburg 6 wenden. (jah)

