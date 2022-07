Unbekannte stehlen in Stadtbergen Maschinen von einer Baustelle

Diebe treiben ihr Unwesen auf einem Baustellengelände in Stadtbergen. Sie haben es auch auf Arbeitsmaschinen abgesehen.

Unbekannte Täter haben in Stadtbergen auf einer Baustelle Diesel abgezapft. Auch Arbeitsmaschinen fehlen seit der Tat.

Die Tat hat sich in der Zeit vom 9. Juli, 18 Uhr, bis 11. Juli, 7.15 Uhr, ereignet, teilt die Polizei mit. Es wurden Baustellencontainer in der Heinrich-Gerlach-Straße aufgebrochen. Die Täter stahlen schwere Arbeitsmaschinen und machten sich an einem auf dem Baustellengelände abgestellten Laster zu schaffen. Hier zapften die Täter den Dieselkraftstoff ab. Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Hinweise zur Tat erbittet die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (kar)