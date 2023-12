Unbekannte zerkratzen BMW in Stadtbergen

Ein in Stadtberger geparkter BMW wird laut Polizei von Unbekannten beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Ein in Stadtbergen geparkter BMW ist von Unbekannten beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich die Tat in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr. Laut Polizei zerkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen geparkten BMW in der Schulstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (kinp)