Stadtbergen

16:09 Uhr

Unbekannte beschädigen in Stadtbergen fünf Autos

In der Pferseer Straße und Am Anger in Stadtbergen werden an fünf Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte.

Fünf Fahrzeuge sind in Stadtbergen von Unbekannten beschädigt worden. Die Wagen stand in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, in der Pferseer Straße und Am Anger. An allen Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt. Zeugen und Zeuginnen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei mindestens 3000 Euro. (thia)

