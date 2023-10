Unbekannter beschädigt ein geparktes Auto in Stadtbergen

Ein Unbekannter beschädigt auf einem Parkplatz in Stadtbergen das Heck eines Autos stark. Der Schaden liegt bei rund 8000 Euro.

Am Montag ist ein geparktes Auto in Stadtbergen stark beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, verursachte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hagenmähderstraße zwischen 7.15 und 16.30 Uhr einen massiven Heckschaden bei einem Ford Focus. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach Angaben der Polizei liegt der Sachschaden bei rund 8000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 zu melden. (jly)

