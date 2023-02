Stadtbergen

14:17 Uhr

Unbekannter beschädigt in Stadtbergen grauen Range Rover

Ein grauer Range Rover ist am Montag in Stadtbergen an der linken Seite angefahren worden.

Ein Range Rover steht am Montag in Stadtbergen auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten in der Riedstraße. Als der Halter zurückkommt, ist die linke Seite beschädigt.

Ein grauer Range Rover ist am Montag in Stadtbergen an der linken Seite angefahren worden. Der Wagen stand zwischen 14 und 15.15 Uhr in der Riedstraße am Parkplatz vor dem Kindergarten. Der Verursacher entfernte sich laut Polizei vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323 2610 entgegen. (thia)

