Unbekannter beschädigt parkendes Auto in Stadtbergen

Ein bislang Unbekannter hat in Stadtbergen einen BMW beschädigt. Wie die Polizei berichtet, stand das Auto in der Zeit von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr am Schloßanger. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter Telefon 0821/323-2610 um Hinweise. (AZ)