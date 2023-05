Unbekannter bricht in Stadtbergen in Supermarkt und Erdbeerhäuschen ein

In einen Supermarkt an der Benzstraße ist in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen worden. Dann wird auch noch ein Erdbeer- und ein Spargelhäuschen aufgebrochen.

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Mittwoch in einen Supermarkt an der Benzstraße in Stadtbergen eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Demnach schlug der Täter in der Zeit zwischen 20 Uhr und 7 Uhr zu. Doch nicht nur in den Supermarkt wurde eingebrochen. Auch ein Imbiss, ein Erdbeer- und ein Spargelhäuschen in der Wankelstraße wurden aufgebrochen.

Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro

Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich, also etwa 500 Euro. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe geht die Polizei derzeit von einem Tatzusammenhang zwischen den genannten Vorfällen aus. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (kinp)