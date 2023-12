Stadtbergen

Unbekannter bricht in Wekstattschuppen in Stadtbergen ein

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in Stadtbergen, berichtet die Polizei.

In der Nacht auf Sonntag bricht ein Unbekannter in einen Schuppen in Stadtbergen ein. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, ist ein Unbekannter in einen Werkstattschuppen Stadtbergen eingebrochen. Die Tat ereignete sich demnach am Sonntag zwischen 1 Uhr und 7 Uhr. Der unbekannte Täter betrat den Garten eines Wohnanwesens in der Wellenburger Straße, drang dort in einen Werkstattschuppen ein und beschädigte darin einige Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro, schätzen die Beamten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 mit der Polizeiinspektion Pfersee in Verbindung zu setzen. (AZ)

