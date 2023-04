Stadtbergen

24.04.2023

Unbekannter bricht in Wohnung in Stadtbergen ein

Am Wochenende ist in eine Wohnung in Stadtbergen eingebrochen worden, berichtet die Polizei.

In einer Wohnung in Stadtbergen wird am Wochenende eingebrochen. Die Bewohner bemerken den Vorfall, doch da ist der Täter bereits verschwunden.

In eine Wohnung in Stadtbergen ist eingebrochen worden, berichtet die Polizei. Der Einbruch soll demnach in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagabend stattgefunden haben. Die Bewohner des Hauses in der Ott-Sauler-Straße bemerkten den Einbruch erst, nachdem der oder die Täter wieder verschwunden waren. Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (kinp)

