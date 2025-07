Unbekannter fährt Auto in Stadtbergen an und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Stadtbergen. Wie die Beamten mitteilen, ist am Donnerstag in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.15 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Benzstraße angefahren worden. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (kinp)

