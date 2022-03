Unbekannter fährt Auto in Stadtbergen an und flüchtet

Ein grauer Fiat 500 wird in der Hagenmähderstraße in Stadtbergen an der Fahrertüre beschädigt. Der Verursacher macht sich aus dem Staub.

Ein grauer Fiat 500 ist am Freitag in Stadtbergen von einem Unbekannten an der linken Türe angefahren worden. Der Wagen stand zwischen 7.30 und 12.30 Uhr in der Hagenmähderstraße auf Höhe der Hausnummer 19.

Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht in Stadtbergen

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei nach der Karambolage, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (thia)