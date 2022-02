Unbekannter fährt in Stadtbergen gegen geparkten BMW

Zwischen Dienstag und Mittwoch wird ein schwarzer BMW in Stadtbergen in der Straße Beim Schlaugraben angefahren und im Heckbereich beschädigt.

Auto in Stadtbergen angefahren: Polizei sucht Zeugen

Der Besitzer hatte sein Auto laut Polizei bereits am Dienstag gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Am Mittwoch bemerkte er dann den Schaden in Höhe von 1500 Euro am Fahrzeugheck. Der bislang unbekannte Täter touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den BMW und entfernte sich, ohne den Verkehrsunfall zu melden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (thia)