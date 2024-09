Unbekannter Täter verkratzt geparktes Auto

In Stadtbergen ist ein Auto mutwillig beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 19 und 23 Uhr in der Bismarckstraße einen roten MG GT am hinteren linken Kotflügel den Lack verkratzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (kar)

Regine Kahl