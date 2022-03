Unbekannter zerkratzt ein Auto in Stadtbergen

Ein in Stadtbergen abgestelltes Auto sei von einem Unbekannten mutwillig zerkratzt worden, berichtet die Polizei. Sie sucht nach Zeugen.

Ein schwarzer Mazda sei in Stadtbergen mutwillig zerkratzt worden, berichtet die Polizei. Der Wagen stand am Montag zwischen 16 und 17 Uhr in der Straße Beim Schlaugraben auf Höhe der einstelligen Hausnummern. In dieser Zeit soll der Täter das Auto beschädigt haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise geben können. Telefon: 0821/323-2610. (kinp)