Unbekannter zersticht Autoreifen in Stadtbergen

Die Reifen eines in Stadtbergen abgestellten Mercedes sind von einem Unbekannten zerstochen worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat vermutlich in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr. Der beschädigte Wagen stand in der Ulmer Landstraße. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (kinp)

