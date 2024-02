Unbekanntes Trio schlägt auf Straßenbahn ein

Ihre Wut haben Unbekannte an einem Wagen der Straßenbahn der Linie 6 abgelassen. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

In Stadtbergen haben drei unbekannte Personen auf einen Wagen der Straßenbahn eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Ausraster am Mittwoch ereignet. Gegen 18.55 Uhr stand die Straßenbahn der Linie 6 an der Endhaltestelle Stadtbergen und wartete auf das Signal, um loszufahren. Als die Straßenbahn losfuhr, schlugen drei Personen auf die Straßenbahn ein. Hierbei zersprang eine Scheibe. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bauernstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 0821/323-2610 zu melden. (kar)