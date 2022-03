Unfallflucht auf dem Parkplatz von Alnatura in Stadtbergen: Zeugen gesucht

Eine Autofahrerin parkt am Montag bei Alnatura in Stadtbergen. Als sie eine halbe Stunde später zurückkommt, ist die Beifahrerseite beschädigt.

Eine Unfallflucht hat es in Stadtbergen auf dem Parkplatz des Alnatura in der Wankelstraße gegeben. Eine Autofahrerin hatte dort am Montag zwischen 14.30 und 15 Uhr ihren Opel Adam geparkt.

Als die Frau zurückkam, stellte sie Beschädigungen an der Beifahrerseite ihres Wagens fest. Der bislang unbekannte Täter touchierte offenbar laut Polizei den Opel und fuhr davon, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu wenden. (thia)