Unfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Marktes in Stadtbergen ist ein Citroen angefahren worden. Danach machte sich der Verursacher oder die Verursacherin aus dem Staub.

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Benzstraße in Stadtbergen. Am Donnerstag in der Zeit von 10 bis 11.15 Uhr beschädigte offenbar ein unbekannter Fahrer einen geparkten Citroen. Anschließend entfernte sich der Mann oder die Frau, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (kar)