Unfallflucht auf P+R-Parkplatz in Stadtbergen

Ein bislang Unbekannter hat auf dem Parkplatz in der Ulmer Straße in Stadtbergen einen Wagen angefahren und sich im Anschluss nicht weiter gekümmert.

Nach einem Unfall in der Ulmer Straße in Stadtbergen hat sich der Verursacher aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Skoda-Fahrerin gegen 6.30 Uhr ihr Auto auf dem P+R Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 15.30 Uhr zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am Wagen. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (kar)