Unvermittelt gebremst: Zusammenstoß am Kreisverkehr

Im Kreisverkehr in der Augsburger Straße in Stadtbergen sind zwei Autos aufeinander gestoßen. Die Verursacherin machte sich aus dem Staub.

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Stadtbergen. Am Donnerstag gegen 16.30 fuhr eine 52-jährige Autofahrerin in der Augsburger Straße in den Kreisverkehr in Richtung Augsburg ein. Die Fahrerin eines roten BMWs bremste laut Polizeibericht vor der 52-Jährigen offenbar unvermittelt stark ab. Die 52-Jährige konnte noch rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß verhindern. Ein hinter ihr kommender 30-jähriger Autofahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig stoppen. Es kam zum Zusammenstoß. Die unbekannte BMW-Fahrerin entfernte sich daraufhin mit erhöhter Geschwindigkeit, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (kar)