Stadtbergen

vor 49 Min.

Unwetter und Dürre: Wie sich Stadtbergen auf den Klimawandel einstellen sollte

Das Unwetter von 2013 hat auch den Elias-Holl-Kindergarten in Stadtbergen verwüstet. Nun gab es eine interessante Veranstaltung zum Klimawandel.

Plus Dr. Selina Thanheiser und Feuerwehrkommandant Martin Rusch luden zu einem Informations- und Diskussionsabend zum Thema Extremwetterlagen ein.

Von Thomas Hack

Extreme Hitze, zermürbende Trockenheit, gefährliche Überschwemmungen – der globale Klimawandel ist längst auch in unserer Region zu spüren. Wie stark sich die Wetterphänomene tatsächlich ändern, hat Klimaforscherin Dr. Selina Thanheiser untersucht. Sie referierte in Stadtbergen zusammen mit dem Feuerwehr-Kommandanten Martin Rusch bei einer Informations- und Diskussionsrunde im Rathaus.

Zunächst erläuterte die Boden- und Umweltgutachterin jedoch erst einmal, weshalb neben dem aktiven Klimaschutz auch eine kommunale sowie persönliche „Klimaanpassung“ notwendig ist: „Es wird nicht von heute auf morgen kühler werden“, ließ die Expertin aufrichtig dazu verlauten. Um diese Aussage mit Daten zu untermauern, stellte Thanheiser den Zuhörern der Veranstaltung eine umfangreiche Studie über die Entwicklung von Extremwetterlagen in Mitteleuropa sowie auch insbesondere im Raum Stadtbergen vor, die sie im Auftrag der Universität Augsburg durchgeführt hatte. Dazu hatte sie die Daten von mehr als 1700 Messstationen ausgewertet, wobei diese bis ins Jahr 1850 zurückverfolgt werden konnten. Und die nun im Sitzungssaal präsentierten Grafiken zeigten deutlich, dass der Klimawandel keineswegs nur eine Hysterie mancher Umweltverbände darstellt, sondern sich seit Jahrzehnten zunehmend deutlicher bemerkbar macht: Immer mehr Hitzetage, immer längere Dürrezeiten – auch im Landkreis Augsburg, wie die Referentin den Zuhörern mittels Kartenmaterials unzweifelhaft vor Augen führte: „Die Trockenperioden werden in Stadtbergen dauerhaft zunehmen“, so Thanheiser dazu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen