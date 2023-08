Verdiente Bürgerinnen und Bürger Stadtbergens mit Sozialpreis gewürdigt

Das jahrzehntelange soziale Engagement einiger Stadtberger Bürgerinnen und Bürger würdigte Bürgermeister Paul Metz bei einem besonderen Abend.

In Stadtbergen engagieren sich unzählige Bürger, meist im Stillen, ehrenamtlich im sozialen Bereich, sei es in den Kirchen, im Stadtberger Vereinsleben oder in Hilfsorganisationen. Um dieses soziale ehrenamtliche Engagement zu würdigen, lud Bürgermeister Paul Metz verdiente Persönlichkeiten zu einem stilvollen Abendessen auf die „Bavarian Hills“ ins Golfclub-Restaurant Da Carlo ein. Als besonderes Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung erhielten die sozial engagierten Bürger die Ehrennadel „Aktiv in Stadtbergen in Gold“ mit einer Urkunde.

Jochen Seebacher engagiert sich 60 Jahren in den Stadtberger Vereinen und hat sich dabei herausragende Verdienste insbesondere bei der Veteranen- und Soldatenkameradschaft 1878 erworben. Bis Anfang 2023 wirkte Seebacher als 1. Vorsitzender, war 40 Jahre Vorstandsmitglied, 50 Jahre Mitglied und 25 Jahre stellvertretender Vorstand der Bayerischen Kameradenvereinigung. Auch im gesellschaftlichen Leben engagierte sich Jochen Seebacher als Jugendleiter der TSG Stadtbergen, Abteilung Fußball, war Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Stadtberger Ortsvereine und Verbände (ARGE), engagierte sich in der Kommunalpolitik als Vorstandsmitglied der örtlichen SPD und rief den Tag der Vereine ins Leben. Nach wie vor ist Seebacher bei offiziellen Feierlichkeiten der Stadt mit seiner Veteranen-Fahnenabordnung, wie auch beim Volkstrauertag und an Fronleichnam aktiv dabei.

Nach 32 Jahren in der Vorstandschaft des TSV Leitershofen 1913 hat sich Kurt Hüttinger entschlossen, kürzer zu treten und gab sein Amt als 1. Vorsitzender ab. Er war 24 Jahre 2. Vorsitzender und von Beginn an erfolgreicher und beliebter Übungsleiter im Kinder- und Jugendturnen, begleitete die Mitglieder und Vorstandsteam mit viel Zeit, Kreativität und Zuwendung. Viele Änderungen und Ideen setzte er um und nahm mit seinen Turnern an zahlreichen Vereinsmeisterschaften, Wettkämpfen, Weihnachtsfeiern und Trainingslagern teil.

Jürgen Offenwanger, Urgestein der Spielvereinigung Deuringen, ist seit Beginn seiner Mitgliedschaft immer und überall engagiert und unterstützt auch heute noch die neue Vorstandschaft. Woche für Woche ist er beim Arbeitseinsatz der „DrumRum Gruppe“, die sich für die Sanierung der Sportanlage samt Umkleiden und der Waldgaststätte einsetzt. 2022 gab Offenwanger sein Amt als Vorstand, das er 2014 übernahm, in jüngere Hände, an Otto Großmann, ab. Ob als Jugendtrainer, Jugendleiter, Chef der Theaterabteilung (2004 bis 2010) übernahm er 2010 die Abteilung Fitness&Freizeit, die er bis heute erfolgreich und mit viel Freude führt.

Natascha Schuschei, die Frau mit dem „Blaulicht auf dem Kopf“ engagierte sich mit Ehemann Michael viele Jahre bei der BRK-Wasserwacht- Ortsgruppe Stadtbergen. Sie organisierte die Erste-Hilfe-Kurse und lebt für ihr Herzensprojekt, den „Wünschewagen“. Alltägliche Wünsche stellen sterbenskranke Menschen häufig vor unüberwindbare Hürden, weil medizinische Ausrüstung und Fachkräfte benötigt werden. 2016 nahm der Wünschewagen in Bayern Fahrt auf. Sein Ziel: Menschen in ihrer letzten Lebensphase an einen Wunschort zu bringen. Seit 2015 ist sie ehrenamtliche Mitarbeiterin der Malteser-Krisenintervention und leitet diese bis heute. Auch in Stadtbergen übte Natascha Schuschei in wichtiges Amt aus, sie war von September 2014 bis Mai 2022 fachkundige Feldgeschworene. (inst)

Lesen Sie dazu auch