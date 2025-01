Verfolgungsfahrt: Polizei hält Auto an und stellt Cannabisgeruch fest

In der Ochsengasse in Stadtbergen hat die Polizei einen 20-jährigen Autofahrer gestellt, der unter dem Einfluss von Drogen fuhr, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Gegen 4.30 Uhr wollte eine Polizeistreife den 20-jährigen Autofahrer kontrollieren. Der 20-Jährige setzte seine Fahrt jedoch mit erhöhter Geschwindigkeit fort und versuchte zu flüchten. Der Autofahrer bog mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Waldweg ein. Aufgrund des schneebedeckten Weges geriet das Auto jedoch ins Rutschen und blieb stehen. Verletzt wurde niemand. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch im Auto fest. Die Polizeistreife unterband die Weiterfahrt des 20-jährigen Mannes und veranlasste eine Blutentnahme. Nun wird gegen den jungen Mann wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung ermittelt. (jah)

