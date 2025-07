Sie haben den Jugendkunstpreis in Stadtbergen gewonnen

In Stadtbergen wohnen Menschen aus ungefähr 100 Nationen. Wie Deutschland hat jedes Land seine eigenen Kulturen, Künste und Traditionen. Für den Jugendkunstpreis unter dem Motto, „Stadtbergen International – Heimat, Wurzeln und Natur“, der alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Jugend-Musikförderpreis von der Stadt Stadtbergen ausgelobt wird, waren Kinder und Jugendliche zwischen drei und 16 Jahren eingeladen, sich künstlerisch zu betätigen. Nun wurden die besten Werke prämiert.

Der Wunsch und gleichzeitig Auftrag des Kulturausschusses an die jungen Kunstschaffenden lautete: „Wo liegen Deine Wurzeln? Zeig uns Deine Heimat oder Dein Lieblingsland, egal wo auf der Welt. Von bayerischen Lederhosen und Dirndl bis zu farbenfrohen Kimonos aus Japan ist alles möglich. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.“

Die Werke sind im Rathaus-Foyer zu sehen

Die Fachjury, zusammengesetzt aus den Stadtberger Künstlerinnen Friederike Klotz, Andrea Groß, Brigitte Heintze und Beatrice Schmucker, vergab jetzt die Preise in drei Altersgruppen. Dotiert waren sie mit jeweils 75, 55, 35 und 20 Euro für die Besten. Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz zeichnete die Nachwuchskünstler zusammen mit Kulturbürgermeister Michael Smischek und 3. Bürgermeisterin Martina Bauer aus. Er zeigte sich begeistert von den faszinierenden, kreativen und vielfältigen Kunstwerken, die über den Sommer im Rathaus-Foyer ausgestellt sein werden.

Dass Kunst von Können kommt, bewies David Bacher. Der jüngste Teilnehmer geht in den Kindergarten und sieht seine Heimat sowohl in Leitershofen als auch auf dem Planeten Erde als Ganzes. Auf seiner Weltkarte führt eine Schnur in lila zu den Orten, mit denen David besonders „verknüpft“ ist und wo er schon einmal mit den Eltern war. Eine weitere Schnur in blau führt zu den Orten, die er einmal besuchen möchte, wie sein Wunschziel Sri Lanka. Idee und Umsetzung brachten ihm den Sieg. Ebenfalls mit dem ersten Preis wurde Elisa Reichherzer für ihre Collage „Eine Welt, eine Umwelt, ein Land – Lasst uns gemeinsam etwas tun“ gewürdigt, einen weiteren Hauptpreis erhielt die kunterbunte Blumenwiese mit den fröhlich flatternden Schmetterlingen, eine Gemeinschaftsarbeit der Klassen zwei bis vier der Leitershofer Leopold-Mozart-Schule. Zu den Ersten zählte auch Amelie Ahmed, die mit leuchtenden Acrylfarben und Buntstiften eindrucksvoll den glänzenden Regenwald in Bangladesch in Szene setzte. Die weiteren Preisträger ließen ihrer Kreativität freien Lauf und beschäftigten sich in ihren ganz individuellen Bildern mit einer Palme als Schaukel, Japan, dem FC Bayern, aber auch mit einem Traum, Hoffnung, Frieden und Liebe.

Für den ambitionierten und kreativen Künstlernachwuchs gab es zum krönenden Abschluss Gummibärchen satt, Fruchtschorle und heiße Wienerle. Zur großen Freude der Kinder war zudem eine prall gefüllte Kühltruhe mit erfrischenden Bio-Eisbechern vor Ort. (inst)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!