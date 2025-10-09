72.000 Euro für Querungshilfe in der Hagenmähderstraße in Stadtbergen?

Wie kommen die Stadtberger möglichst sicher über die Hagenmähderstraße zum Edeka-Supermarkt und zurück? Mit dieser Frage hat sich der Sicherheits-, Wohnungs- und Verkehrsausschuss der Stadt vor Kurzem beschäftigt. Dabei ging es zunächst um einen möglichen barrierefreien Ausbau der heute schon vorhandenen Querungshilfe in der Hagenmähderstraße auf Höhe Tylerstraße/Edeka.

Ausgangspunkt war ein Antrag der Behindertenbeauftragten des Landkreises Augsburg, die darauf hingewiesen hatte, dass mobilitätseingeschränkte Personen den Übergang über die kleine Verkehrsinsel zwischen den Fahrspuren nur eingeschränkt nutzen könnten. Seit 2021 war die Situation mehrfach vor Ort diskutiert worden. Die Hagenmähderstraße ist eine stark befahrene Kreisstraße zwischen Stadtbergen und Augsburg. Die bestehende Querungshilfe stellt für viele Fußgänger – insbesondere ältere Bürger und Menschen mit Behinderung – ein Problem dar. Ein sicherer und barrierefreier Übergang ist bislang nicht gewährleistet. Auf dem Edeka-Areal angekommen, geht es über Treppenstufen weiter Richtung Supermarkt.

Fahrspuren würden durch barrierefreie Querungshilfen schmaler werden

Das Ingenieurbüro Arnold Consult AG legte nun eine Planung vor, die eine Verbreiterung der Querungshilfe auf 2,50 Meter vorsieht. Ergänzt werden soll sie durch taktile Leitstreifen und Noppenplatten, womit die Barrierefreiheit auch für Sehbehinderte deutlich verbessert würde. Allerdings bedeutet die Verbreiterung auch eine Verengung der Fahrspuren. Hier besteht nach Einschätzung von Fachbereichsleiter Markus Voh das Risiko, dass größere Fahrzeuge nicht mehr parallel passieren können, was an der Kreuzung mit Linksabbiegespur zu Rückstaus führen könnte. Die Kosten für den Umbau werden auf rund 72.000 Euro geschätzt und sind im Haushalt 2025 eingeplant.

An der Kreuzung gibt es einen barrierefreien Zugang zum Supermarkt

Mittlerweile hat die Firma Edeka aber einen behindertengerechten Zugang von der Listle-Kreuzung direkt auf die Parkfläche geschaffen. Dieser liegt 111 Meter von der Querungshilfe entfernt. Die Verwaltung schlug daher vor, alternative Querungsmöglichkeiten zu prüfen. Als Kompromiss wird die Errichtung einer weiteren Querungshilfe auf Höhe des Anwesens „Am Leiterle 10“ genannt.

Bei „Am Leiterle 10" wäre Platz für eine Querungshilfe. Foto: Katja Röderer

Voh erklärt: „An dieser Stelle sind die Gehwege bereits abgesenkt, sodass ein barrierefreier Übergang mit vergleichsweise geringem Aufwand möglich wäre“. Außerdem würde es den Verkehrsknotenpunkt an der Bushaltestelle verbessern, da alles, was baulich verengt, die Geschwindigkeit bremse und so für mehr Sicherheit für Passanten sorge. Norbert Brunner (Grüne) fasste zusammen: „Eine zweite Querungshilfe an der viel befahrenen Straße ist mit geringem Kostenaufwand umsetzbar und bedeutet hohen Nutzen für alle“. Der Verkehrsausschuss beschloss daher, die Errichtung einer Querungshilfe auf Höhe des Anwesens „Am Leiterle 10“ zu prüfen. Die Maßnahme hätte Auswirkungen in Höhe von rund 7.000 Euro auf den Haushalt der Stadt. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.