Verwaltungsgericht entscheidet über Kneippbecken in Stadtbergen

Die Liste der Verbote am Eingang zum Kneippbecken in Stadtbergen ist lang. Anwohner kritisieren, dass es zu viel "Halligalli" gebe, und klagen jetzt vor dem Verwaltungsgericht.

Plus Nach jahrelangem Streit um das Kneippbecken wird nun vor dem Verwaltungsgericht verhandelt. Das Landratsamt hat zuvor der Änderung des Bauantrags zugestimmt.

Der Streit um das Kneippbecken in Stadtbergen geht in die entscheidende Runde. Nachdem das Landratsamt das Tekturverfahren, also die nachträgliche Änderung des Bauantrags, schon vor gut einem halben Jahr zugunsten der Stadt entschieden hat, findet nun am Montag, 27. Februar, die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg statt. Anwohner hatten sich seit der Eröffnung im Mai 2019 immer wieder vehement beschwert, dass Lage und Ausführung des Beckens südlich des August-Abenstein-Wegs nicht dem Bauantrag entsprächen. Sie klagen unter anderem über eine zu hohe Lärmbelästigung und fordern einen Rückbau. Das Landratsamt hatte für seine Entscheidung allerdings zuvor genaue Überprüfungen vorgenommen.

