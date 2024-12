Vielfalt und Geschenke beim Stadtberger Adventszauber

Fröhlich eröffneten die Kinder des Klassenchors der Parkschule Stadtbergen mit Bürgermeister Paul Metz auf dem Brie-Comte-Robert-Platz den langersehnten Adventszauber in Stadtbergen. Für das leibliche Wohl sorgten in den individuell dekorierten Buden die Stadtberger Vereine mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot vom Glühwein, Schupfnudeln, Bratwürsten, Käsespatzen, Kaffee und Kuchen bis zu Crêpes und gebrannten Mandeln. Für die kleinen Besucher stellte Christoph Schmid vom Kulturamt wieder ein kunterbuntes, abwechslungsreiches Programm mit dem Mini-Kinderkarussell, Stockbrotbacken, dem Basteln von Lebkuchen-Häuschen und weihnachtlichen Geschichten in der heimelig-kuschligen Märchenjurte zusammen. Natürlich erfreute an beiden Tagen St. Nikolaus, alias Peter Scherer, die Buben und Mädchen mit Süßigkeiten und Mandarinen aus dem prall gefüllten Sack. Für die musikalische Umrahmung sorgten am Adventsfeuer die Aretsrieder Alphornbläser, die Bigband Dance & Swing des Musikvereins Stadtbergen und die Musikschüler von Piano in the Box. Beim großen Finale am Sonntagabend gab es viel Beifall für das Augsburger Trompeten Ensemble. Ingrid Strohmayr

