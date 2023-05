Vodafone-Kunden in Stadtbergen sind kurze Zeit ohne Verbindung

Am Dienstag bleiben vor allem rund um den Tannenweg in Stadtbergen die Bildschirme schwarz. Ein Großteil ist nach 30 Minuten wieder online, doch andere müssen einen ganzen Tag warten.

Bei einigen Haushalten in Stadtbergen blieb am Dienstag der Bildschirm schwarz. Betroffenen waren die Kunden des Anbieters Vodafone vor allem rund um den Tannenweg. Rund 30 Minuten waren gegen 15 Uhr weder TV noch Internet oder Telefonie verfügbar.

Grund für den Ausfall war nach Auskunft von Vodafone eine kurzzeitige lokale Störung in seinem sehr kleinen Teil seines Glasfaserkabelnetz in Stadtbergen. Bei insgesamt 48 Kunden waren somit das Kabel TV, Internet und die Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar. Dieser Anbindungsfehler sei binnen 30 Minuten per Fernsteuerung behoben worden, sodass 30 der betroffenen 48 Kunden das Kabelnetz bereits gegen 15.30 Uhr wieder vollständig nutzen konnten. Für die restlichen 18 Haushalte musste zusätzlich die Stromversorgung des örtlichen Verstärkerpunktes, über den diese Kunden versorgt werden, wiederhergestellt werden. Diese Reparaturarbeiten waren erst am Mittwoch um 12.41 Uhr erfolgreich beendet. (thia)