Von Dresden über Stadtbergen bis zum Gletscher

Es war ein besonderer Moment für Stadtbergen: Anfang Juni machte der Radmarathon des Schwimmteams Erzgebirge Halt in der Partnerstadt. Die 35 sportbegeisterten Hobbyrennradfahrer waren auf dem Weg von Dresden bis zum Kaunertaler Gletscher in Tirol. Noch 759 Kilometer und atemberaubende 10.800 Höhenmeter lagen vor ihnen.

Jedes Jahr ein anderes Ziel

Der Verein aus Olbernhau, Stadtbergens Partnerstadt im Erzgebirge, zählt zu den größten Sportvereinen der Region und organisiert jedes Jahr diese außergewöhnliche Tour. Das Ziel: ein Alpenpass oder Berggipfel. Diesmal hatte man sich für den Kaunertaler Gletscher entschieden. Gestartet wurde die Fahrt an einem Freitagmorgen im Juli um 5 Uhr in Dresden. Rund um die Uhr traten die Fahrer in die Pedale. Unterbrochen wurde ihre Fahrt nur von kurzen Pausen jeweils nach 100 Kilometern.

Nach vielen Jahren Zwischenstopp in Stadtbergen

Erstmals seit 17 Jahren führte die anspruchsvolle Route wieder durch Stadtbergen. Gegen 22 Uhr erreichte die Gruppe die vierte Etappe. Im Sportheim der Tennisabteilung des TSG Stadtbergen, liebevoll geöffnet und vorbereitet von Vorsitzendem Michael Schaumberg und seinem Team, warteten warme Getränke, kleine Snacks und ein herzliches Willkommen auf die Radfahrer aus dem Erzgebirge. Für diese und ihr begleitendes Versorgungsteam war es ein kleiner Moment der Ruhe, bevor es wieder weiterging in Richtung Alpen, wo sie am nächsten Nachmittag ihr Ziel erreichten – erschöpft, aber glücklich.

