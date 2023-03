Vortrag über Erste Hilfe beim Kind: Was im Notfall zu tun ist

Wenn Kinder krank sind, ist die Unsicherheit oft groß: Ist das ein medizinischer Notfall oder ein banaler Infekt? Ein Vortrag in Stadtbergen klärt auf.

Kinder brauchen eine eigene Medizin; sie sind keine kleinen Erwachsenen. Das leuchtet zwar durchaus ein – nicht umsonst gibt es im Uniklinikum Fachärzte für Kinderheilkunde. Viele, auch erfahrene Eltern, sind dann aber doch unsicher, was in einem Notfall zu tun ist und ob tatsächlich ein Notfall vorliegt. Dazu gibt der Oberarzt an der Kinderintensivstation der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Michael Baumgartner in der Ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen einen Überblick.

Er teilt seine Patienten und Patientinnen im Gespräch mit unserer Redaktion zunächst noch einmal in drei Gruppen ein: Um Neugeborene handelt es sich bis zum 28. Lebenstag, bis zum ersten Lebensjahr um Säuglinge und dann erst spricht man von Kleinkindern. Ein Problem besteht darin, dass sie in der Regel nicht sprechen und daher nicht selbst mitteilen können, was ihnen fehlt. Das führt dazu, dass Ärzte, die nicht auf Kinder spezialisiert sind, bei Untersuchungen und Behandlungen meist nervöser sind.

Es gibt Krankheiten, von denen nur Kinder betroffen sind: der sogenannte Krupp-Husten oder bestimmte Fieberkrämpfe. Baumgartner gibt Tipps, wie sich die Eltern verhalten und was sie nicht tun sollten. Von anderen Gesundheitsstörungen sind Kinder stärker oder anders betroffen als Erwachsene: Bewusstlosigkeit, die zum Herz-Kreislauf-Stillstand führen kann, oder die Austrocknung (Exsikkose) nach Fieber. Ein mäßiges Fieber (38,5 bis 39 Grad) ist dagegen bei Kindern in der Regel kein Notfall. Es ist meist Folge eines banalen Virusinfekts und kann mit Medikamenten und Hausmitteln bekämpft werden.

Impfungen haben viele Krankheiten verschwinden lassen

Typische Kinderkrankheiten wie Mumps, Masern oder Windpocken sind übrigens durch flächendeckende Impfung fast völlig verschwunden. Einen Blick wirft der Kinderarzt auch auf Blutvergiftungen und die Gefahr der Hirnhautentzündung durch Meningokokken (Bakterien).

Der Referent geht beim Vortrag außerdem auf kindertypische Unfälle ein, die zu Notfällen führen: etwa ein Stromschlag durch Herumspielen an einer Steckdose oder das Verschlucken von Gegenständen. Schnelle ärztliche Hilfe ist geboten, wenn eine Knopfzelle verschluckt wurde, denn sie kann die Speiseröhre verätzen.

Einen gesonderten Teil seines Vortrags widmet Baumgartner Vergiftungen. Dazu kann es kommen, wenn kleine Kinder Tabletten von Oma oder Opa schlucken oder auch einen Zigarettenstummel zu essen versuchen. Was manche vielleicht falsch einschätzen: Auch wenn ein Säugling oder Kleinkind einen Brühwürfel verschluckt, kann es geboten sein, schnell zum Arzt zu gehen, denn die hohe Salzmenge kann dem kleinen Körper ebenfalls sehr schaden. Der Vortrag „Notfälle im Kindesalter“ findet am Montag, 27. März, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: fünf Euro.