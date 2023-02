Vortrag über neue Form der Therapie bei Prostatakrebs

Mit Theranostik könnten einige Krebsarten behandelt werden. Über diese Kombination von Früherkennung und nuklearmedizinischer Behandlung spricht Chefarzt Prof. Lapa in Stadtbergen.

Krebs in Organen kann sich durch erhöhte Stoffwechselaktivitäten verraten. Das macht sich die Nuklearmedizin zunutze; sie macht diese Stoffwechselvorgänge durch radioaktive Substanzen sichtbar, die in den Körper eingebracht werden. Davon ist in der Ärztlichen Vortragsreihe bereits die Rede gewesen. Der neue Chefarzt der Klinik für Nuklearmedizin am Uniklinikum, Prof. Dr. Constantin Lapa, wird aber jetzt auf das neue Konzept der Theranostik eingehen, das speziell bei Prostatakarzinomen angewandt wird. Prostatakrebs ist mit 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland der häufigste Krebs bei Männern.

Unter Theranostik ist laut Lapa eine Kombination der Früherkennung und der Behandlung von Krebs im Rahmen der Nuklearmedizin zu verstehen. Angewandt werden könnte sie auch bei dem schwer therapierbaren Bauchspeicheldrüsen- oder bei Schilddrüsenkrebs sowie bei Leukämie; da sind allerdings die Forschungen noch nicht abgeschlossen. Im Einzelnen geht es darum, schwach strahlende radioaktive Teilchen (Radionuklide) an Krebszellen anzubinden und sie zugleich von innen her zu zerstrahlen. Die Strahlung ist so gering, dass umliegendes Gewebe kaum in Mitleidenschaft gezogen wird.

Metastasen können früh aufgespürt werden

Nach Aussage von Lapa kann sich ein solches Radiopharmakon an das prostataspezifische Membranantigen (PSMA) ankoppeln. Dieses Antigen ist praktisch nur an der Oberfläche der Krebszellen zu finden und wird für die spezifische Theranostik ausgenutzt. Die radioaktive, an das PMSA bindende Substanz wird in die Blutbahn des Patienten gespritzt, dann kann durch Positronenemissionstomografie ermittelt werden, ob Krebszellen in der Prostata zu finden sind. Die nuklearmedizinische Untersuchung bietet sich zudem an, um festzustellen, ob der Prostatakrebs bereits Metastasen gebildet hat, worin die Hauptgefahr eines solchen Karzinoms besteht. Solche Metastasen, etwa in Lymphknoten, können so sehr früh aufgespürt werden. Außerdem kann das Verfahren auch helfen, einen Rückfall sehr frühzeitig zu erkennen. Immerhin in 30 bis 50 Prozent der Fälle kehrt der Prostatakrebs zurück, auch wenn er durch eine OP entfernt worden ist.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Wenn das PSMA beim Patienten vorhanden ist – was nicht immer zutrifft – können in manchen Fällen die Tumorzellen durch eine folgende Radioligandentherapie zielgerichtet vernichtet werden, egal wo im Körper. Laut Prof. Lapa ist die Theranostik arm an Nebenwirkungen, aber zugleich sehr effektiv.

Lapa hat im Herbst 2019 die Nachfolge von Prof. Dr. Joachim Sciuk angetreten. Er wurde zugleich auf den neu geschaffenen Lehrstuhl für Nuklearmedizin in Augsburg berufen. Der 40-Jährige hat seine Ausbildung am Klinikum Rechts der Isar in München absolviert und war dann als Nuklearmediziner am Uniklinikum Würzburg tätig. Der Vortrag "Nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie des Prostatakarzinoms" findet am Montag, 27. Februar, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: fünf Euro.

Lesen Sie dazu auch